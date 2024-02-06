В Ростовской области мужчина разнес кувалдой припаркованные авто

Фото: Соцсети.

В Азове 30-летний мужчина разнес кувалдой несколько авто. Происшествие случилось в ночь на 6 февраля в переулке Волгоградском.Ранее в социальных сетях опубликовали видео с разбитыми машинами. Местные жители рассказали, что автомобили разгромил неизвестный хулиган. На кадрах можно увидеть, что у машин выбиты стекла, а также появились вмятины.Полицейские по горячим следам отыскали хулигана. Им оказался 30-летний горожанин. Ночью он взял кувалду и принялся бить ею припаркованные авто. По факту случившегося проводят проверку.- Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также размер ущерба, причиненного пострадавшему, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.