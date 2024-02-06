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В Ростовской области мужчина разнес кувалдой припаркованные авто

В Ростовской области мужчина разнес кувалдой припаркованные авто
В Азове 30-летний мужчина разнес кувалдой несколько авто. Происшествие случилось в ночь на 6 февраля в переулке Волгоградском.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео с разбитыми машинами. Местные жители рассказали, что автомобили разгромил неизвестный хулиган. На кадрах можно увидеть, что у машин выбиты стекла, а также появились вмятины.

Полицейские по горячим следам отыскали хулигана. Им оказался 30-летний горожанин. Ночью он взял кувалду и принялся бить ею припаркованные авто. По факту случившегося проводят проверку.

- Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также размер ущерба, причиненного пострадавшему, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Соцсети.
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