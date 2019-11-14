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В Таганроге на рынке мужчина проломил товарищу голову кувалдой

В Таганроге на рынке мужчина проломил товарищу голову кувалдой
В городе Таганроге мужчина убил знакомого кувалдой. ЧП произошло на Николаевском рынке 13 ноября.

По предварительным данным, 50-летний мужчина поругался с другом на складе рынка. Во время конфликта он схватил кувалду и несколько раз ударил 45-летнего знакомого по голове. Таганрожец рухнул на землю и больше не поднялся. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

– Подозреваемый задержан, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Арестованного заключили под стражу.

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