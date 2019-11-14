В Таганроге на рынке мужчина проломил товарищу голову кувалдой



В городе Таганроге мужчина убил знакомого кувалдой. ЧП произошло на Николаевском рынке 13 ноября.



По предварительным данным, 50-летний мужчина поругался с другом на складе рынка. Во время конфликта он схватил кувалду и несколько раз ударил 45-летнего знакомого по голове. Таганрожец рухнул на землю и больше не поднялся. Травмы оказались несовместимы с жизнью.



– Подозреваемый задержан, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Арестованного заключили под стражу.