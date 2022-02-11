На Дону под суд пойдет житель Саратовской области, убивший собутыльника
На Дону житель Саратовской области, забивший до смерти собутыльника, предстанет перед судом. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.
Трагедия, в которой погиб 31-летний мужчина, случилась в ноябре 2021 года. Он вместе со знакомым был на заработках в Верхнедонском районе Ростовской области. Жили они в доме в переулке Донском в станице Мешковской, по вечерам после работы выпивали. В одно из таких застолий между собутыльниками произошла ссора. Градус ударил в голову, и словесная перепалка переросла в драку. В тот вечер с ними был еще один мужчина. Через некоторое время 21-летний парень повалил знакомого и стал жестоко его избивать. Третий пытался их разнять, но разъяренный молодой человек поколотил и его.
Тем временем первый избитый перестал сопротивляться. Осознав, что натворил, парень бросил съемное жилье и уехал на родину, в Саратовскую область. Там его вскоре и задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по двум статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Как выяснилось позже, один из пострадавших скончался утром.
- Собрана достаточная доказательственная база, - прокомментировали в региональном СУ СКР.
Прокуратура Ростовской области передала уголовное дело с обвинительным заключением в суд. Если вину парня признают, ему грозит до 15 лет лишения свободы.