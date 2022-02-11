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На Дону под суд пойдет житель Саратовской области, убивший собутыльника

На Дону под суд пойдет житель Саратовской области, убивший собутыльника
На Дону житель Саратовской области, забивший до смерти собутыльника, предстанет перед судом. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Трагедия, в которой погиб 31-летний мужчина, случилась в ноябре 2021 года. Он вместе со знакомым был на заработках в Верхнедонском районе Ростовской области. Жили они в доме в переулке Донском в станице Мешковской, по вечерам после работы выпивали. В одно из таких застолий между собутыльниками произошла ссора. Градус ударил в голову, и словесная перепалка переросла в драку. В тот вечер с ними был еще один мужчина. Через некоторое время 21-летний парень повалил знакомого и стал жестоко его избивать. Третий пытался их разнять, но разъяренный молодой человек поколотил и его.

Тем временем первый избитый перестал сопротивляться. Осознав, что натворил, парень бросил съемное жилье и уехал на родину, в Саратовскую область. Там его вскоре и задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по двум статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Как выяснилось позже, один из пострадавших скончался утром.

- Собрана достаточная доказательственная база, - прокомментировали в региональном СУ СКР.

Прокуратура Ростовской области передала уголовное дело с обвинительным заключением в суд. Если вину парня признают, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: cdn.ren.tv.
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