В Ростовской области мужчина обокрал гараж

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Житель Новочеркасска обокрал гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 15 октября.В отделение полиции обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из его гаража украли аккумулятор, бензопилу и шлифовальную машину.Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний горожанин. По данным следствия, мужчина убедился, что поблизости никого нет и стащил ключ. После чего он проник в гараж и прихватил с собой инструменты.Спустя некоторое время подозреваемый решил продать украденные вещи. Полученные с продажи деньги, он уже успел потратить. Специалисты оценили сумму ущерба в 12 тысяч рублей.На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Выяснилось, что он был ранее судим по этой же статье. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.