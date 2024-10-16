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В Ростовской области мужчина обокрал гараж

В Ростовской области мужчина обокрал гараж

Житель Новочеркасска обокрал гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 15 октября.

В отделение полиции обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из его гаража украли аккумулятор, бензопилу и шлифовальную машину.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний горожанин. По данным следствия, мужчина убедился, что поблизости никого нет и стащил ключ. После чего он проник в гараж и прихватил с собой инструменты.
Спустя некоторое время подозреваемый решил продать украденные вещи. Полученные с продажи деньги, он уже успел потратить. Специалисты оценили сумму ущерба в 12 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Выяснилось, что он был ранее судим по этой же статье. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото: DonDay
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