Ростов и Каменск-Шахтинский лидируют по количеству новых заболевших COVID-19

Среди 37 районов и городов в донском регионе наибольшее количество новых зараженных коронавирусом составили жители Ростова-на-Дону и Каменска-Шахтинского. Об этом 9 ноября сообщило региональное правительство.За последние 24 часа в донском регионе диагноз коронавирус подтвердился у 310 человек. Большинство из них - жители Ростова-на-Дону (100 человек) и Каменска-Шахтинского (20 человек). В Новочеркасске и Сальском районе - по 19 заболевших COVID-19. Также опасный вирус выявили у 18 жителей Волгодонска. По 13 человек заразились в Белокалитвинском и Верхнедонском районах. В Новошахтинске COVID-19 подхватили 12 дончан, а в Миллеровском районе и Шахтах инфицированы по 11 человек.Заболели и 10 жителей Тарасовского района, а в Неклиновском вирус выявили у восьми человек. В Шолоховском районе медики зафиксировали шесть случаев инфицирования. За минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у пяти таганрожцев. Столько же человек заболели и среди жителей города Зверево. В Каменском и Песчанокопском районах новым вирусом заразились по четыре человека.В Ремонтненском, Веселовском и Милютинском районах инфекцию подхватили по три дончанина. По два человека с COVID-19 выявили в городе Батайске, а также в Аксайском, Кашарском, Заветинском, Тацинском и Семикаркорском районах. Меньше всего заболевших оказалось среди жителей Зимовниковского, Зерноградского, Матвеево-Курганского, Красносулинского, Мясниковского, Пролетарского, Октябрьского, Орловского Чертковского, Пролетарского, Целинского районов и города Донецка. Там врачи зафиксировали всего по одному случаю инфицирования коронавирусом.