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Ростов снова в лидерах по количеству новых инфицированных коронавирусом

Ростов снова в лидерах по количеству новых инфицированных коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Ростове за сутки составило 39% от общего числа инфицированных в регионе. Об этом 3 ноября сообщило региональное правительство.

За последние 24 часа врачи зафиксировали 310 случаев заражения COVID-19 в 32 районах Ростовской области. Из них 121 человек оказался жителем донской столицы. В Волгодонске коронавирусом заболели 46 человек, в Новошахтинске - 22. По 11 инфицированных специалисты выявили в Новочеркасске и Батайске. В Аксайском и Дубовском районах заразились по девять человек, а в Каменске-Шахтинском вирус подхватили восемь дончан. Среди жителей Сальского, Азовского районов и города Зверево зафиксировано по шесть случаев заболевания. По пять человек заразились в Усть-Донецком, Тацинском, Миллеровском районах, а также в городе Шахты. В Гуково инфицированы четыре человека. Столько же заболевших COVID-19 выявили в Красносулинском, Белокалитвинском и Морозовском районах.

Немного меньше - по три человека - заразились в Таганроге и Неклиновском районе. Среди жителей Зимовниковского, Верхнедонского и Зерноградского районов COVID-19 подхватили по два жителя.

В Каменском, Мартыновском, Кашарском, Мясниковском, Орловском, Октябрьском, Целинском и Советском районах врачи выявили всего по одному случаю инфицирования опасным вирусом.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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