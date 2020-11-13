В Ростовской области из-за снегопада перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие

В Ростовской области пассажирская маршрутка перевернулась на заснеженной трассе. Происшествие случилось днем 16 ноября в Каменском районе.Как стало известно, между Донецком и Каменском-Шахтинским произошло ДТП с участием микроавтобуса. На одном из крутых поворотов на заснеженной трассе водитель маршрутки не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.Судя по фото, общественный транспорт получил множественные повреждения. Кроме того, на снимках видно, что несколько человек лежат на земле. Скорее всего, это пострадавшие пассажиры маршрутки, которых обездвижили до приезда бригады медиков.Информация о пострадавших уточняется.