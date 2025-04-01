В Ростовской области люди стали реже болеть ОРВИ и гриппом

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В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.На прошлой неделе с 24 по 30 марта уровень заболеваемости уменьшился на 21,9%. Показатель также оказался на 38,4% ниже эпидемиологического порога. Это касается как взрослых, так и детей.Врачи диагностируют риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторный вирус в равном количестве. Однако число носителей этих инфекций значительно сократилось за прошедшую неделю.