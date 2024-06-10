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В Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой заразились девять человек

В Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой заразились девять человек
В Ростовской области зарегистрировано ещё два случая заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в Сальском районе. Как сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего КГЛ подхватили девять человек.

По предварительной информации, люди могли заразиться после контакта с домашними животными или укуса кровососущего насекомого.
Ранее случаи заражения КГЛ были выявлены в Зимовниковском, Орловском и Заветинском районах.

Крымская геморрагическая лихорадка — это опасное инфекционное заболевание, передаваемое клещами. Оно начинается остро и сопровождается высокой температурой (до +39 градусов), ознобом, слабостью, головокружением, сильной головной болью, тошнотой и рвотой. На коже могут появляться высыпания, а из носа — кровотечения.

Осложнениями КГЛ могут быть пневмония и отёк лёгких.
Фото: Региональный Роспотребнадзор
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