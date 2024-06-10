В Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой заразились девять человек

Фото: Региональный Роспотребнадзор

В Ростовской области зарегистрировано ещё два случая заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в Сальском районе. Как сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего КГЛ подхватили девять человек.По предварительной информации, люди могли заразиться после контакта с домашними животными или укуса кровососущего насекомого.Ранее случаи заражения КГЛ были выявлены в Зимовниковском, Орловском и Заветинском районах.Крымская геморрагическая лихорадка — это опасное инфекционное заболевание, передаваемое клещами. Оно начинается остро и сопровождается высокой температурой (до +39 градусов), ознобом, слабостью, головокружением, сильной головной болью, тошнотой и рвотой. На коже могут появляться высыпания, а из носа — кровотечения.Осложнениями КГЛ могут быть пневмония и отёк лёгких.