На Дону выявлено четыре случая заражения крымской геморрагической лихорадкой

В Ростовской области продолжает действовать период активности клещей. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 16 июня за медицинской помощью после укуса паукообразных обратились 2 058 человек, включая 869 детей.Наибольшее количество пострадавших — в Ростове-на-Дону (342), Таганроге (202), Шахтах (146), Новошахтинске (93), Волгодонске (93), Песчанокопском (83), Сальском (61), Семикаракорском (59), Красносулинском (52) районах и Батайске (51).Крымской геморрагической лихорадкой заразились четыре дончанина: двое — в Красносулинском районе, по одному — в Октябрьском и Целинском. Симптомами КГЛ являются высокая температура, лихорадка, боль в мышцах, ломота. Если вовремя не начать лечение, человек может умереть.Жителям Ростовской области рекомендуют, находясь на природе и в других местах, где много растительности, надевать брюки и одежду с длинными рукавами. При первых признаках недомогания следует сразу обратиться к врачу.