В Ростовской области семь человек заболели Крымской лихорадкой

Фото: управление Роспотребнадзора по Ростовской области

В Ростовской области семь человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщил в региональном управлении Роспотребнадзора.По данным на 5 июня, всего за помощью с укусами клещей в больницу обратились 3 395 человек, из которых 1 305 — дети.Из этого числа у семерых — Крымская геморрагическая лихорадка. По два человека заболели в Сальском и Орловском районах и по одному — в Сальске, Зимовниковском и Заветинском районах.Крымская геморрагическая лихорадка — это острое инфекционное заболевание. Болезнь сопровождается высокой температурой, интоксикацией и кровотечениями. При появлении первых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.Также зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Ку. В Ремонтненском районе заболели два человека и по одному — в Дубовском и Заветинском районах. Лихорадка Ку - это природно-очаговая зоонозная болезнь, протекающая с лихорадкой, поражением легких, часто с наличием атипичной пневмонии.Кроме того, в Ростове один человек заболел боррелиозом. Это инфекция, которая может иметь рецидивирующее или хроническое течение, поражая нервную систему, кожу, сердце и кости.