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В Ростовской области коронавирусом заразились ещё 9 311 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились ещё 9 311 человек
В Ростовской области коронавирусную инфекцию обнаружили ещё у 116 местных жителей. По данным Роспотребнадзора, на 27 июня в регионе – 9 311 инфицированных.

Ежедневный прирост заболевших на Дону уменьшается буквально каждую неделю. За последнее время каждые сутки фиксируют менее 150 новых заражённых. При этом большое количество пациентов выздоравливает, и в болезнь чаще всего протекает в лёгкой и средней форме. Коечный фонд загружен менее чем на треть. Это позволило снять почти все ограничения, введённые в регионе из-за пандемии коронавируса.

За сутки в России COVID-19 подтвердили у 6 852 человек. Всего в стране – 627 646 заболевших. От новой инфекции скончались 8 969 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове

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