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Коронавирусом в Ростовской области заразились 6 355 человек

Коронавирусом в Ростовской области заразились 6 355 человек
В Ростовской области за сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 189 человек. За весь период пандемии на Дону коронавирусом заразились уже 6 355 местных жителей. Данные по состоянию на утро 8 июня опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Пока количество заболевших, которых выявляют каждый день, не уменьшается. Это связано с тем, что в регионе стали проводить больше тестов, соответственно, стали и больше регистрировать инфицированных. Благодаря этому коронавирусных пациентов удается вовремя изолировать и отправлять на лечение, если оно необходимо. Пока коэффициент распространения инфекции на Дону колеблется. Недавно он был удовлетворительным, ниже единицы, однако в течение последней недели превышает её, из-за чего пока рано говорить о снятии ограничений.

За сутки в России зафиксировали 8 985 человек с COVID-19. В общей сложности в стране — 476 658 заболевших. От коронавируса скончался 5 971 человек.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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