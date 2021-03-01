В Ростовской области коронавирусом заболели еще 277 человек

За период пандемии положительные тесты получили 73 874 жителя Ростовской области. Из них 277 заболели за сутки с 2 по 3 марта.Большинство новых инфицированных составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет (92 человека, или 33,2%). Немного меньше зараженных появилось среди молодежи от 18 до 45 лет - 90 дончан (32,5%). Пациентами с COVID-19 стали 52 пенсионера от 66 до 79 лет (18,8%) и 16 пожилых людей старше 80 лет (5,8%). Диагноз подтвердился у 27 детей, что составляет 9,7% всех зараженных.При этом число летальных случаев резко возросло после небольшого спада. За прошедшие сутки вирус забрал жизни 29 жителей Ростовской области. А общее количество людей, скончавшихся от инфекции, достигло 3 158. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.