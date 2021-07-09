В Ростовской области коронавирусом заболел еще 321 человек

В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 12 по 13 июля вирус подхватил 321 человек.Большинство новых зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (38,9%) и люди от 46 до 65 лет (34,3%). Пациентами с COVID-19 стали 13,1% жителей донского региона от 66 до 79 лет. В числе заболевших оказались и дети - 9,3%. Меньше всего инфицированных оказалось среди пожилых людей старше 80 лет (4,4%).С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 103 050 человек. Из них 89% уже выздоровели. Однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Инфекция забрала жизни 4 854 человек, сообщили в региональном правительстве. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.