В Ростовской области коронавирус выявили у 161 человек

В Ростовской области коронавирус за сутки выявили у 161 человека. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 4 июня, за все время пандемии нарастающим итогом общее число заболевших достигло 94 837. Жертвами опасного вируса стали в области стали 4 488 человек, из которых 18 человек умерли за минувшие сутки.Большинство новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет (39,1%), от 18 до 45 лет (31,7%), среди пенсионеров от 66 до 79 лет - 18%. Пожилые люди составили 5,6% из нового числа заболевших. Столько же инфицированных среди детей.По данным медиков, почти 90% из общего числа заболевших уже победили вирус.