В Ростовской области коронавирус выявили еще у 153 человек

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В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 153 человек. Об этом 28 мая сообщили в правительстве донского региона.По состоянию на минувшие сутки равное количество зараженных было в двух категориях: по 30,7% - люди от 18 до 45 лет, а также от 46 до 65 лет. Меньше всего зараженных инфекцией среди детей.Отметим, что количество зараженных с начала пандемии превысило 376 тысяч человек. Из этого числа более десяти тысяч заболевших не смогли победить инфекцию.