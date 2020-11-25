В Ростовской области коэффициент заболеваемости COVID-19 держится на одном показателе

Коэффициент заболеваемости коронавирусом неделю остается неизменным. Об этом стало известно 27 ноября.По информации регионального правительства, показатель зараженных увеличился на 7,5 единиц и составил 928,6. Коэффициент распространения опасного вируса остается равен единице. Как правило, он показывает количество людей, которых успевает заразить один инфицированный до самоизоляции. Несмотря на неизменный показатель, число пациентов с COVID-19 продолжает увеличиваться. Так, за минувшие сутки донские медики зафиксировали 317 случаев инфицирования новым вирусом. Всего за период пандемии диагноз коронавирус поставили 39023 жителям Ростовской области.При этом растет и количество смертей от COVID-19. В регионе жертвами вируса стали 1273 человека, среди которых 21 скончался за последние 24 часа - рекордное число за весь ноябрь. Коронавирус забрал жизни 11 женщин в возрасте от 63 до 93 лет и 10 мужчин от 35 до 84 лет.