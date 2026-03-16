Тренер футболиста из Ростова, которого подозревают в убийстве, охарактеризовал его как хорошего человека

Главный тренер «Урала-2» Евгений Аверьянов был потрясен новостью о задержании и подозрении в убийстве футболиста команды Даниила Секача. Тренер подчеркнул, что 20-летний игрок был талантливым и хорошим человеком.«Надеюсь, это какая-то ошибка. Не могу поверить, что Даниил мог совершить такое. Он был очень спокойным и добрым парнем», — сказал Аверьянов в интервью «Матч ТВ».Даниила Секача задержали 14 марта, его подозревают в убийстве. По версии следствия, мужчина представился полицейским и проник в квартиру, где была 16-летняя девочка. Когда парень пытался взломать сейф, хозяйка квартиры вернулась домой. Увидев эту картину, женщина попыталась остановить злоумышленника, за что получила ножевое ранение.После ЧП спортсмена задержали на следующий день. На допросе он признал свою вину и заявил, что действовал под влиянием мошенников.