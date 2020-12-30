В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 – чуть больше единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на уровне немного более единицы. Статистические данные приводит региональное правительство.Согласно официальной информации, показатель заболевших COVID-19 на 100 тысяч жителей – 1 276, а коэффициент распространения инфекции – 1,01. Именно он влияет на то, как скоро донской регион перейдет на третий этап снятия ограничительных мер.На полный выход из режима самоизоляции также влияют загруженность коечного фонда и уровень тестирования.