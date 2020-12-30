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В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 – чуть больше единицы

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 – чуть больше единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на уровне немного более единицы. Статистические данные приводит региональное правительство.

Согласно официальной информации, показатель заболевших COVID-19 на 100 тысяч жителей – 1 276, а коэффициент распространения инфекции – 1,01. Именно он влияет на то, как скоро донской регион перейдет на третий этап снятия ограничительных мер.

На полный выход из режима самоизоляции также влияют загруженность коечного фонда и уровень тестирования.

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