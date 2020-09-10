В Ростовской области явка в первый день выборов губернатора составила 13,1%

В первый день выборов губернатора в Ростовской области явка составила 13,1%. Об этом сообщает сайт областного избиркома.Первый день голосования был в пятницу, 11 сентября. В этот день голосовать за губернатора Ростовской области пришли 400 тысяч дончан, что составляет 13,1% от общего числа избирателей в Ростовской области.Напомним, голосование длится в течение трех дней. Основным днем станет воскресенье, 13 сентября. Голосовать можно как на избирательных участках, так и дома.