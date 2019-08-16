На региональных трассах в Ростовской области ограничат движение грузовиков



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На донских трассах ввели ограничение движения большегрузного транспорта. Это связано с повышением среднесуточной температуры до +32 градусов, сообщили в «Росавтодоре».



Для грузовиков закрываются трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной, А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной, а также автодорога А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной и подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову.



Ограничение будет действовать с 20 августа с 10 до 22 часов. В этот временной промежуток большегрузам запрещено передвигаться по перечисленным дорогам. В компании это объясняют угрозой деформации дороги при движении в сильную жару.