В центре Ростова-на-Дону вызывали фейрверки 29 декабря 

Фото: Donday

В центре Ростова-на-Дону в вечернее время 29 декабря запускали фейерверки. Об этом сообщает Donday.По данным издания, громкие хлопки были слышны около 22:00 в районе центральных улиц, включая Красноармейскую и Крепостной переулок.При этом на территории области все еще действует запрет на использование мощной пиротехники.Нарушителей ждут серьезные штрафы: для обычных граждан это 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, а для организаций — 200-400 тысяч рублей.