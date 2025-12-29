Новости
В центре Ростова-на-Дону вызывали фейрверки 29 декабря 

В центре Ростова-на-Дону в вечернее время 29 декабря запускали фейерверки. Об этом сообщает Donday.

По данным издания, громкие хлопки были слышны около 22:00 в районе центральных улиц, включая Красноармейскую и Крепостной переулок.

При этом на территории области все еще действует запрет на использование мощной пиротехники.

Нарушителей ждут серьезные штрафы: для обычных граждан это 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, а для организаций — 200-400 тысяч рублей.
Фото: Donday
