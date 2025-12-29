Ростовчан в Новогоднюю ночь ждет метель и морозы до - 8 градусов

Фото: Дондей

Жителей Ростова в Новогоднюю ночь ждет метель и морозы до - 8 градусов. Подробностями погодных условий поделилась начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова.30 декабря в донской столице ожидается небольшой ветер, температура воздуха опустится до -3...-5 градусов, а днем будет 0...-2 градуса.31 декабря в новогоднюю ночь будет по настоящему праздничная атмосфера. Ожидается небольшой снегопад. На дорогах появится гололед. Ночью температура будет колебаться от -4 до -6 градусов, а днем — от -2 до -4 градусов.По Ростовской области погодные условия будут суровее. Температура воздуха поднимется на до -13 градусов, также ожидается сильный ветер и выпадение осадков.