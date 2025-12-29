Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчан в Новогоднюю ночь ждет метель и морозы до - 8 градусов

Ростовчан в Новогоднюю ночь ждет метель и морозы до - 8 градусов
Жителей Ростова в Новогоднюю ночь ждет метель и морозы до - 8 градусов. Подробностями погодных условий поделилась начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

30 декабря в донской столице ожидается небольшой ветер, температура воздуха опустится до -3...-5 градусов, а днем будет 0...-2 градуса.

31 декабря в новогоднюю ночь будет по настоящему праздничная атмосфера. Ожидается небольшой снегопад. На дорогах появится гололед. Ночью температура будет колебаться от -4 до -6 градусов, а днем — от -2 до -4 градусов.

По Ростовской области погодные условия будут суровее. Температура воздуха поднимется на до -13 градусов, также ожидается сильный ветер и выпадение осадков.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.