Коммунальные службы Ростовской области будут дежурить круглосуточно в новогодние праздники

Фото: Donday

Чтобы жители Ростовской области спокойно праздновали Новый год, коммунальные и энергетические службы региона переведены на круглосуточное дежурство. Об этом сообщили на сайте правительства области.Власти приняли решение усилить готовность аварийных служб, чтобы оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.- В энергетике: 585 бригад, включающие более 3000 специалистов, 1300 единиц техники и 236 резервных источников питания.- В ЖКХ: 1347 бригад, в составе 4760 человек и 1362 единицы техники.Подчеркивается, что ресурсоснабжающим предприятиям запрещено проводить плановые работы, которые могут привести к отключениям воды, тепла или электроэнергии.