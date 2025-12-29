Новости
Коммунальные службы Ростовской области будут дежурить круглосуточно в новогодние праздники

Чтобы жители Ростовской области спокойно праздновали Новый год, коммунальные и энергетические службы региона переведены на круглосуточное дежурство. Об этом сообщили на сайте правительства области.

Власти приняли решение усилить готовность аварийных служб, чтобы оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

К ликвидации последствий возможных аварий готовы:

- В энергетике: 585 бригад, включающие более 3000 специалистов, 1300 единиц техники и 236 резервных источников питания.
- В ЖКХ: 1347 бригад, в составе 4760 человек и 1362 единицы техники.

Подчеркивается, что ресурсоснабжающим предприятиям запрещено проводить плановые работы, которые могут привести к отключениям воды, тепла или электроэнергии.
Фото: Donday
