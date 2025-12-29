Новости
Продавец с Северного рынка в Ростове получил штраф на 100 тысяч рублей за торговлю сомнительной икрой

Продавец с Северного рынка Ростова-на-Дону получил штраф в 100 тысяч за незаконную торговлю икрой. Решение вынес Ворошиловский районный суд 3 декабря.

На прилавках павильона осужденного обнаружили более 34 килограммов продукции: от икры щуки и лососевой до дорогой черной осетровой. Однако ни на одной упаковке не было обязательной маркировки, а ветеринарных документов, подтверждающих безопасность товара, предприниматель представить не мог.

Проверку инициировали после контрольной закупки. Тайный покупатель приобрел 480 граммов черной и 250 граммов красной икры в простых пластиковых контейнерах. Предприниматель взял с него 30 тысяч рублей, но так и не выписал чек. Операция прошла при свидетелях и инспекторе Россельхознадзора — бизнесмена «взяли с поличным».

В ходе уголовного дела продавец признал вину. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное признание, раскаяние подсудимого и наличие у него малолетнего ребенка.

Суд приговорил ростовчанина к штрафу в сто тысяч рублей. Всю икру изъяли, она подлежит уничтожению.
Фото: Donday
