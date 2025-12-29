Новости
Стал известен график работы донских больниц в новогодние праздники

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года медучреждения региона будут работать в усиленном режиме, чтобы каждый, кому потребуется помощь, смог ее получить. Об этом сообщили в правительстве области.

В поликлиниках усилят работу кабинеты неотложной помощи, а стационары и роддома будут работать с круглосуточным дежурством врачебных бригад. Круглосуточно будет оказываться и неотложная, и экстренная помощь. В каждой больнице будет дежурный администратор, с которым можно связаться для уточнения информации.

Особое внимание уделено работе травмпунктов – они будут работать все праздничные дни.

Для взрослых:
ГБСМП: ул. Бодрая, 88/35, тел. 8(863) 233-05-58
Городская больница №4: пр. Богатяновский Спуск, 27, тел. 8(863) 263-40-23
Городская больница №20: пр. Коммунистический, 39, тел. 8(863) 271-99-65
Городская поликлиника №1: ул. Сержантова, 3, тел. 8(863) 252-04-18
Городская больница №1 им. Н.А.Семашко (ЦГБ): Ворошиловский, 105, тел. 8 (863) 232-49-89

Для детей:
Городская больница №4 (Пролетарский, Кировский, Ленинский и Первомайский районы): с 9:00 до 20:00, тел. 8 (863) 227-76-91
Городская больница №20 (Советский, Железнодорожный, Октябрьский и Ворошиловский районы): с 9:00 до 20:00, с 20:00 до 9:00 – для всех районов города, тел. 8 (863) 271-96-67

Если у вас возникнут вопросы, с 9:00 до 17:00 будет работать горячая линия министерства здравоохранения Ростовской области: +7-928-120-39-49.
Фото: Правительство Ростовской области
