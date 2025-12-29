Стал известен график работы донских больниц в новогодние праздники

Фото: Правительство Ростовской области

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года медучреждения региона будут работать в усиленном режиме, чтобы каждый, кому потребуется помощь, смог ее получить. Об этом сообщили в правительстве области.В поликлиниках усилят работу кабинеты неотложной помощи, а стационары и роддома будут работать с круглосуточным дежурством врачебных бригад. Круглосуточно будет оказываться и неотложная, и экстренная помощь. В каждой больнице будет дежурный администратор, с которым можно связаться для уточнения информации.Особое внимание уделено работе травмпунктов – они будут работать все праздничные дни.ГБСМП: ул. Бодрая, 88/35, тел. 8(863) 233-05-58Городская больница №4: пр. Богатяновский Спуск, 27, тел. 8(863) 263-40-23Городская больница №20: пр. Коммунистический, 39, тел. 8(863) 271-99-65Городская поликлиника №1: ул. Сержантова, 3, тел. 8(863) 252-04-18Городская больница №1 им. Н.А.Семашко (ЦГБ): Ворошиловский, 105, тел. 8 (863) 232-49-89Городская больница №4 (Пролетарский, Кировский, Ленинский и Первомайский районы): с 9:00 до 20:00, тел. 8 (863) 227-76-91Городская больница №20 (Советский, Железнодорожный, Октябрьский и Ворошиловский районы): с 9:00 до 20:00, с 20:00 до 9:00 – для всех районов города, тел. 8 (863) 271-96-67Если у вас возникнут вопросы, с 9:00 до 17:00 будет работать горячая линия министерства здравоохранения Ростовской области: +7-928-120-39-49.