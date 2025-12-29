Новости
Есть ребенок, а сам по уши в долгах: вскрылись подробности о новом парне Вали Карнавал

Недавно дончанка Валя Карнавал похвасталась в сети новым кольцом от своего жениха бизнесмена Аргишти Эвояна. Кольцо с желтым бриллиантом молодой человек подарил ей в честь помолвки.

В это же время в комментариях объявилась бывшая возлюбленная бизнесмена Юлия Дорофеева. Девушка рассказала, что Эвоян в «долгах, как в шелках».

Познакомились они, еще когда мужчина был женат. Ради Юлии Аргишти оставил жену и ребенка, а также три раза предлагал девушке стать его женой. Однако когда дело все-таки дошло до росписи, Юлия все отменила в последний момент.

Обиженный бизнесмен пообещал отомстить девушке. К слову, то кольцо с бриллиантом, которое носит Валя Карнавал, принадлежало ранее Юлии.

Сама Валя пока сохраняет молчание и не дает комментариев по поводу такого громкого заявления.
Фото: соцсети
