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В Ростове больше месяца ищут пропавшую в парике женщину

В Ростове больше месяца ищут пропавшую в парике женщину
В Ростове без вести пропала 33-летняя женщина. Елена Коровникова ушла из дома 16 февраля, и с тех пор о ее местонахождении родственники ничего не знают. Родные обратились за помощью к волонтерам поискового отряда. Добровольцы прочесывают улицы и расклеивают ориентировки.

На вид ей - около 35 лет, рост - 158 сантиметров, глаза голубого цвета, худощавого телосложения. У женщины короткие волосы темно-русого цвета, однако она носит парик светлого цвета. В чем она была одета в день исчезновения, неизвестно.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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