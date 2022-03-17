В Ростове больше месяца ищут пропавшую в парике женщину

Фото: Лиза Алерт.

В Ростове без вести пропала 33-летняя женщина. Елена Коровникова ушла из дома 16 февраля, и с тех пор о ее местонахождении родственники ничего не знают. Родные обратились за помощью к волонтерам поискового отряда. Добровольцы прочесывают улицы и расклеивают ориентировки.На вид ей - около 35 лет, рост - 158 сантиметров, глаза голубого цвета, худощавого телосложения. У женщины короткие волосы темно-русого цвета, однако она носит парик светлого цвета. В чем она была одета в день исчезновения, неизвестно.Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.