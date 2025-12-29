Новости
Ростовчанам рассказали о риске пожаров из-за возгорания новогодних гирлянд

В преддверии новогодних праздников ростовчанам рассказали о риске пожаров из-за гирлянд. Оставленные без присмотра световые приборы могут стать причиной крупного ЧП. ROSTOV.RU уже сообщал, как гирлянда спровоцировала пожар в жилом доме.

Чтобы этого избежать, располагайте гирлянды на расстоянии минимум 1 метра от штор, мебели, одежды и других легковоспламеняющихся предметов. Отключайте украшения на ночь и при уходе из дома — не оставляйте их без присмотра.

Подключайте только в исправные розетки, избегая перегрузки удлинителей несколькими мощными устройствами. При повреждениях проводов или запахе гари немедленно обесточьте прибор и зовите электрика.

Перед использованием осматривайте провода на целостность. Покупайте гирлянды с заводской маркировкой и сертификатами качества. Держите украшения подальше от обогревателей и батарей.
Фото: Donday
