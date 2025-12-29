Болельщики баскетбольного клуба из Ростова просят властей помочь команде

Фото: БК Барсы

В баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» выбыл из Суперлиги в связи с нехваткой средств для содержания клуба. Об этом сообщили в пресс-службы команды.Эта новость вызвала настоящий шок у поклонников баскетбола, ведь всего несколько лет назад команда сделала значительный шаг вперёд, перейдя из любительского статуса в профессиональный. Несмотря на это, её потенциал оказался недостаточно устойчивым к финансовым трудностям. Под новостью стали появляться многочисленные комментарии с призывами принять меры и сохранить команду.Несмотря на все трудности, травмы игроков и отсутствие собственной арены, «БАРС-РГЭУ» завоевал сердца ростовчан и стал их любимой командой. Жители города активно выражают желание, чтобы ситуация была пересмотрена и клубу была оказана необходимая помощь для продолжения его деятельности.Следует отметить, что аналогичная проблема затронула и донских хоккеистов. Из-за отсутствия финансирования они также были вынуждены покинуть Высшую хоккейную лигу (ВХЛ). В поддержку донского хоккея была создана петиция.