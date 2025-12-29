Ростовскому экс-налоговику грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 9 миллионов рублей

Фото: Южный окружной военный суд

В Ростове-на-Дону завершено расследование и готовится к передаче в суд дело бывшего инспектора Межрайонной инспекции ФНС России № 27. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.По версии следствия, налоговый инспектор, проводя проверку в отношении двух предпринимателей, занимавшихся реализацией мясной продукции, установил факт "дробления бизнеса" – намеренного разделения одной крупной компании на несколько мелких с целью уклонения от налогов.Вместо принятия мер, инспектор предложил предпринимателям "решить вопрос" в обход закона. За 9 миллионов рублей он обещал "закрыть глаза" на нарушения, скрыть связи между компаниями и избавить их от налоговых проверок. Получив деньги в 2023 году, он был задержан и помещен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере".В настоящий момент следствие завершено, дело направлено в суд. Если будет доказана вина, экс-инспектору грозит до 15 лет лишения свободы.Расследование в отношении предпринимателей, давших взятку, продолжается.