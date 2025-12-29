Фото: Соцсети

Согласно информации от источников, ФК «Ростов» обсуждает возможность о продлении Алексем Мироновым.Текущее соглашение между центральным полузащитником и донским клубом действует до 2027 года.Инсайдеры сообщают, что футбольный клуб «Ростов» в данный момент проводит переговоры с Алексеем Мироновым касательно продления его контракта.Действующий контракт полузащитника с командой из Ростова рассчитан до 2027 года. Необходимо отметить, что Миронов, будучи игроком «Ростова», к концу октября 2025 года, принял участие в 15 играх сезона 2025/26: 12 матчей в рамках РПЛ и 3 в Кубке России, забив один гол.Данный футболист защищает цвета донского клуба с 2022 года.