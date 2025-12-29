От царских рублей до морских глубин: уникальные артефакты XVIII-XX веков продают в Ростовской области

Фото: Авито

В Ростовской области наблюдается всплеск активности на сайтах объявлений, где пользователи выставляют на продажу редкие и антикварные вещи. Портал DonDay изучил самые интересные предложения и представил подборку уникальных находок.В Ростове-на-Дону продается золотая монета номиналом 15 рублей, выпущенная в 1897 году во времена правления Николая II. Монета выполнена из золота 900 пробы, весит 12,9 грамма и находится в достойном коллекционном состоянии. Продавец настаивает на личной встрече и проведении сделки в охраняемом отделении банка.В Азове выставлен на продажу редкий морской компас времен Первой мировой войны, произведенный в США компанией Lionel corporation в 1919 году. Устройство находится в рабочем состоянии и оснащено встроенным масляным фонарем для подсветки циферблата в ночное время. Продавец готов к торгу.Еще одна интересная находка - старинные каминные часы, выполненные во французском стиле рококо времен Людовика XV. Корпус часов изготовлен из патинированной бронзы, а циферблат эмалевый, с римскими цифрами. Часы оснащены 8-дневным механизмом с боем и находятся в рабочем состоянии.Рост активности на рынке антиквариата свидетельствует о повышенном интересе жителей Ростовской области к истории и коллекционированию. Возможно, именно на сайтах объявлений вы сможете найти уникальный предмет, который станет настоящим украшением вашей коллекции.