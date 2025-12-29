Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области полиция усилит патрулирование на новогодние праздники

В Ростовской области полиция усилит патрулирование на новогодние праздники
В Ростовской области полиция усилит патрулирование на новогодние праздники. Об этом сообщили в донском МВД 29 декабря.

Меры вводятся в целях обеспечения общественного порядка и безопасности.

Особое внимание правоохранители будут уделять соблюдению введенных ограничений на использование пиротехнических изделий. Также будет проводится пресечение фактов распития алкогольной продукции в общественных местах.

Жителям рекомендуется соблюдать установленные правила. Необходимо быть внимательными и незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных ситуациях.
Фото: МВД по Ростовской обаласти
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.