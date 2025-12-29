Фото: МВД по Ростовской обаласти

В Ростовской области полиция усилит патрулирование на новогодние праздники. Об этом сообщили в донском МВД 29 декабря.Меры вводятся в целях обеспечения общественного порядка и безопасности.Особое внимание правоохранители будут уделять соблюдению введенных ограничений на использование пиротехнических изделий. Также будет проводится пресечение фактов распития алкогольной продукции в общественных местах.Жителям рекомендуется соблюдать установленные правила. Необходимо быть внимательными и незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных ситуациях.