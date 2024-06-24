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В Ростовской области ищут пропавшую 80-летнюю жительницу Москвы

В Ростовской области ищут пропавшую 80-летнюю жительницу Москвы
В Ростовской области ищут без вести пропавшую 80-летнюю жительницу Москвы. Последний раз Галину Сечину видели 13 июня.

Бабушка проживает в Новомосковском административном округе столицы. По одной из версий, она отправилась в донской регион. Уже больше 10 дней она не выходит на связь с родными. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.

Согласно ориентировкам, рост пропавшей составляет около 160 сантиметров. У женщины седые волосы и карие глаза. Одета она была в серую кофту и синие штаны.

Если вы видели Галину Сечину, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь поисковикам в работе.
Фото: Лиза Алерт
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