В Ростовской области ищут пропавшую 16-летнюю девочку из Гулькевичей

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 16-летнюю жительницу Кубани. Олеся Матюшкова не появляется дома уже несколько дней.Девочка проживает в городе Гулькевичи. Днем 7 февраля она перестала выходить на связь, с этого дня о ее местонахождении ничего не известно.Рост Олеси — 165 сантиметров. Волосы русые, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета в черную куртку, черную толстовку, светло-голубые джинсы и обута в бежевые ботинки.Поиски ведут волонтеры. Если вы видели Олесю или можете знать, где она находится, позвоните на горячую линию: +7 (800) 700-54-52.