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В Ростовской области ищут пропавшую 16-летнюю девочку из Гулькевичей

В Ростовской области ищут пропавшую 16-летнюю девочку из Гулькевичей
В Ростовской области ищут пропавшую без вести 16-летнюю жительницу Кубани. Олеся Матюшкова не появляется дома уже несколько дней.

Девочка проживает в городе Гулькевичи. Днем 7 февраля она перестала выходить на связь, с этого дня о ее местонахождении ничего не известно.

Рост Олеси — 165 сантиметров. Волосы русые, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета в черную куртку, черную толстовку, светло-голубые джинсы и обута в бежевые ботинки.

Поиски ведут волонтеры. Если вы видели Олесю или можете знать, где она находится, позвоните на горячую линию: +7 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт.
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