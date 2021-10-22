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В Ростове пропал без вести 85-летний пенсионер

В Ростове пропал без вести 85-летний пенсионер

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 85-летнего пенсионера. Местонахождение Ильи Крючкова остается неизвестным уже двое суток.

Мужчина вышел из собственного дома на проспекте Космонавтов и направился в неизвестном направлении. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Ситуацию осложняет то, что пенсионер не ориентируется в пространстве.

У Ильи Крючкова рост - 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и глаза голубого цвета. В день пропажи был одет в серую куртку, темно-серые брюки, рубашку в клетку красного цвета и светлые босоножки. При себе имел документы.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.
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