В Ростовской области и.о. главврача районной больницы привлекли к ответственности



В Красном Сулине Ростовской области привлекли к ответственности исполняющего обязанности главного врача районной больницы. Об этом сообщили 15 января в прокуратуре региона.



В ходе проверки специалисты выявили, что в медучреждении нарушают правила хранения лекарств. Например, в холодильниках был выставлен неправильный температурный режим, а в комнатах для хранения медикаментов не было приборов для регистрации параметров воздуха.



- Прокуратурой в отношении и.о. главного врача лечебного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований технических регламентов, - пояснили в надзорном ведомстве.



Суд привлёк его к ответственности и постановил выплатить штраф в размере десять тысяч рублей.