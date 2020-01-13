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В Ростовской области и.о. главврача районной больницы привлекли к ответственности

В Ростовской области и.о. главврача районной больницы привлекли к ответственности
В Красном Сулине Ростовской области привлекли к ответственности исполняющего обязанности главного врача районной больницы. Об этом сообщили 15 января в прокуратуре региона.

В ходе проверки специалисты выявили, что в медучреждении нарушают правила хранения лекарств. Например, в холодильниках был выставлен неправильный температурный режим, а в комнатах для хранения медикаментов не было приборов для регистрации параметров воздуха.

- Прокуратурой в отношении и.о. главного врача лечебного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований технических регламентов, - пояснили в надзорном ведомстве.

Суд привлёк его к ответственности и постановил выплатить штраф в размере десять тысяч рублей.

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