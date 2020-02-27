Устроившего в центре Ростова пыльную бурю водителя погрузчика привлекли к ответственности



В Ростове привлекли к ответственности водителя погрузчика, устроившего пыльную бурю в центре города.



Инцидент произошёл 26 февраля на улице Большой Садовой. Во время движения погрузчик загрязнял проезжую часть, выбрасывая пыль на дорогу. Происходящее сняли на камеру очевидцы и опубликовали в соцсети.

- В ходе проверки полицейские установили нарушителя. Им оказался 41-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В отношении ростовчанина составлен административный протокол. Ему выписан штраф в размере 5000 рублей.



Добавим, что ранее к ответственности привлекли водителя городского автобуса, заблокировавшего движение на встречной полосе.