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Начальника отдела полиции в Ростовской области привлекли к штрафу

Начальника отдела полиции в Ростовской области привлекли к штрафу
В Ростовской области привлекли к ответственности начальника отдела полиции. В отношении правоохранителя возбудили дело об административном правонарушении.

Прокуратура Заветинского района выяснила, что полицейский не изъял удостоверения у водителей, осуждённых по статье «Наршение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Начальнику отдела полиции «Ремонтненский» внесли представление об устранении нарушения.

Однако правоохранитель проигнорировал требование. По данным областной прокуратуры, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение законных требований прокурора». Судья привлёк нарушителя к штрафу до трёх тысяч рублей.

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