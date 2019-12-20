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В Ростовской области привлекли к штрафу и.о. главы администрации Азовского района

В Ростовской области привлекли к штрафу и.о. главы администрации Азовского района
Исполняющего обязанности главы Азовского района Ростовской области привлекли к ответственности. Юрий Сеймовский должен выплатить штраф за неисполнение требований прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона 24 декабря.

Проверяя, насколько район готов к отопительному сезону, сотрудники прокуратуры нашли множество нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Местные власти не проследили, чтобы рабочие вовремя заменили котельное оборудование и провели подготовку многоквартирных домов к зиме.

Прокуратура вынесла Сеймовскому представление, но он его проигнорировал и не устранил нарушения. В результате Азовский район не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Прокурор возбудил в отношении чиновника дело об административном правонарушении. Штраф для должностного лица составляет от двух до трёх тысяч рублей.

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