В Ростовской области привлекли к штрафу и.о. главы администрации Азовского района



Исполняющего обязанности главы Азовского района Ростовской области привлекли к ответственности. Юрий Сеймовский должен выплатить штраф за неисполнение требований прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона 24 декабря.



Проверяя, насколько район готов к отопительному сезону, сотрудники прокуратуры нашли множество нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Местные власти не проследили, чтобы рабочие вовремя заменили котельное оборудование и провели подготовку многоквартирных домов к зиме.



Прокуратура вынесла Сеймовскому представление, но он его проигнорировал и не устранил нарушения. В результате Азовский район не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Прокурор возбудил в отношении чиновника дело об административном правонарушении. Штраф для должностного лица составляет от двух до трёх тысяч рублей.