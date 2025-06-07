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В Ростовской области грибник собрал целую ванну зеленушек

В Ростовской области грибник собрал целую ванну зеленушек
Житель Ростовской области Николай собрал большое количество зеленушек на грибных полянах. Об этом он рассказал корреспонденту Donday 6 июня.

В начале лета Николай отправился с друзьями за грибами в Каменский район. Несмотря на жалобы других грибников на плохой урожай, им повезло. За несколько часов они собрали много зеленушек. Грибы раскладывали по мешкам и ведрам. Урожай занял почти всё место в автомобиле.

Вернувшись домой, Николай не нашёл подходящей тары и решил выгрузить грибы в ванну. Он не смог не поделиться этим в социальных сетях.

Вероятно, богатый урожай в Каменском районе был вызван дождями и резким потеплением после них.
фото: дондей
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