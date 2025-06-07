В Ростовской области грибник собрал целую ванну зеленушек

фото: дондей

Житель Ростовской области Николай собрал большое количество зеленушек на грибных полянах. Об этом он рассказал корреспонденту Donday 6 июня.В начале лета Николай отправился с друзьями за грибами в Каменский район. Несмотря на жалобы других грибников на плохой урожай, им повезло. За несколько часов они собрали много зеленушек. Грибы раскладывали по мешкам и ведрам. Урожай занял почти всё место в автомобиле.Вернувшись домой, Николай не нашёл подходящей тары и решил выгрузить грибы в ванну. Он не смог не поделиться этим в социальных сетях.Вероятно, богатый урожай в Каменском районе был вызван дождями и резким потеплением после них.