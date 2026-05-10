В южных аэропортах восстановлены полеты после атаки беспилотников на Ростов

В южных аэропортах полностью восстановили авиасообщение после массированной атаки БПЛА на Ростов. Об этом сообщили в Минтрансе России.За сутки 9 мая произвели 441 рейс, перевезены 63,8 тысячи пассажиров. Отмен рейсов не было. За 10 мая выполнено 83 рейса, перевезены 11 тысяч пассажиров.Напомним, ограничения были связаны с атакой БПЛА на Ростов. В ночь на 8 мая осколки дрона повредили здание регионального центра управления воздушным движением на Юге России «Аэронавигация Юга России». Было принято решение приостановить работу объекта, и 13 аэропортов перестали принимать и выпускать самолеты.