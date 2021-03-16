За сутки в Ростовской области выявили 240 случаев заболевания COVID-19

В Ростовской области продолжает снижаться ежедневное число зараженных COVID-19. За сутки с 17 по 18 марта диагноз подтвердился у 240 человек - наименьшее количество за последние несколько месяцев.Большинство новых заболевших - люди от 46 до 65 лет (33,3%). Пациентами с коронавирусом стали 30,5% граждан от 18 до 45 лет, 21,7% пенсионеров от 66 до 79 лет, 9,5% несовершеннолетних и 5% дончан старше 80 лет.Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 77 706 жителей Ростовской области. Из них 3 357 пациентов не смогли побороть вирус. По информации правительства региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями.