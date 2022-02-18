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В Ростовской области еще у 4 561 человека выявили коронавирус

В Ростовской области еще у 4 561 человека выявили коронавирус

В Ростовской области еще у 4 561 человека выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным управления Роспотребнадзора на 20 февраля среди новых больных: 33,6% в возрасте от 18 до 45 лет и 33,9% человек, которые в возрастной группе от 46 до 65 лет. Также в числе новых заразившихся коронавирусом оказались 14,5% населения от 66 до 79 лет. Среди детей заболеваемость пока не идет на спад. За прошедшие 24 часа COVID-19 выявили более чем у 13% несовершеннолетних.

Напомним, ежедневно коронавирусом продолжают заражаться все больше людей, проживающих на территории региона. Общее число инфицированных на Дону составило уже более 293 тысяч человек.
Фото: yandex.ru
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