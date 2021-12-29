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В Ростовской области еще 287 человек подхватили коронавирус

В Ростовской области еще 287 человек подхватили коронавирус

В Ростовской области еще 287 человек подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным Роспотребнадзора на 5 января, в числе новых больных наибольшее число - 35,5% - среди жителей в возрасте от 18 до 45 лет. Также 7% зараженных было зафиксировано среди пожилых людей старше 80 лет. Также положительные результаты тестов на инфекцию COVID-19 получили 13,9% детей.

Напомним, за весь период пандемии на территории донского региона выявили уже более 195 тысяч инфицированных коронавирусом.
Фото: Евгения Мирошниченко
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