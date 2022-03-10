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В Ростовской области еще 985 жителей подхватили коронавирус

В Ростовской области еще 985 жителей подхватили коронавирус

В Ростовской области еще 985 жителей подхватили коронавирусную инфекцию за прошедшие 24 часа. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным Роспотребнадзора на 12 марта, в числе новых больных: 30,9% жителей региона в возрасте от 18 до 45 лет и 31,2% пациентов находящиеся в возрастной группе от 46 до 65 лет. Кроме того, тяжелое заболевание не обошло и 16,6% населения в возрастной группе от 66 до 79 лет. Еще 5,5% инфицированных старше 80 лет и 15,8% заразившихся- дети.

Отметим, что общее число зараженных на Дону составило уже более 345 тысяч человек. Из них уже порядка 90% смогли выздороветь и вернуться к привычной жизни.
Фото:istokphoto
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