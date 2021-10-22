В Ростовской области еще 600 человек подхватили COVID-19

В Ростовской области еще 600 жителей заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном правительстве 24 октября.По данным Роспотребнадзора, за последние сутки среди новых заболевших оказались 32,5% людей в возрасте от 18 до 45 лет, 31% - от 46 до 65 лет и 13,3% инфицированных от 66 до 79 лет. Наименьшее число новых зараженных жителей - 5,3% - было зафиксировано в возрастной категории старше 80 лет. Еще 17,9% больных - дети.Отметим, что общее число инфицированных на территории донского региона за период пандемии составило уже 151 776 человек.