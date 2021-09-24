В Ростовской области за сутки умерли 28 человек возрастом старше 45 лет

В Ростовской области число умерших от коронавируса увеличилось на 28 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона за минувшие сутки.По данным на 28 сентября, жертвами инфекции стали люди старше 45 лет. Это десять женщин (от 52 до 63 лет) и 18 мужчин (от 49 до 95 лет). Умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых - сахарный диабет, ожирение, онкология и проблемы с сердцем. А за весь период жертвами COVID-19 стали 6 750 человек.Не стало меньше и общее число больных коронавирусом. За минувшие сутки опасный диагноз подхватили 483 человека. Общее число инфицированных превысило 137 тысяч.Единственным эффективным способом победить инфекцию является вакцинация. С начала прививочной кампании вакцину поставили более полутора миллиона жителей Ростовской области.